L’attrice Carolina Crescentini non ci sarà nella quarta stagione di “Mare Fuori”. È lei stessa ad annunciarlo con un video in cui mostra il suo saluto finale al cast della serie di Rai fiction più vista del momento su Netflix.

Carolina Crescentini lascia Mare Fuori. Il saluto in lacrime al cast

“Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo”, scrive l’attrice romana. “Grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. Grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore”, aggiunge.

Un duro colpo per i tanti fan della serie, che proprio sotto il post di Crescentini hanno protestato all’idea di non vedere più la direttrice Paola Vinci alle prese con i giovani detenuti del carcere minorile napoletano.

In molti si chiedono se la storia d’amore con il comandante della polizia penitenziaria, Massimo Esposito (interpretato da Carmine Recano) possa finire o se il comandante si ritroverà a rinunciare al suo lavoro per seguire la sua amata. Nella fiction Paola viene destituita dal suo incarico, che viene affidato a Sofia Durante. E il video pubblicato da Crescentini confermerebbe che l’addio sia definitivo. “Non mi è piaciuta la sua uscita – scrive una spettatrice – un pilastro della storia, che va via così. Rimediate per favore”. E chi sa se l’appello dei fan verrà ascoltato dai sceneggiatori.