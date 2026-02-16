Carnevale, maxi sequestro della Finanza: blitz tra Napoli, Casoria, Giugliano e Qualiano

Oltre 500mila articoli potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un piano straordinario di controlli predisposto in vista del Carnevale. I prodotti, risultati non sicuri, privi di etichettatura conforme e in alcuni casi contraffatti, erano destinati in larga parte ai bambini e pronti per essere immessi sul mercato.

Segnalazioni e denunce

Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno segnalato 35 persone alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, con sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 30mila euro. Altre 19 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per i reati, a vario titolo, di contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Maschere, gadget e prodotti per la persona

Tra la merce sequestrata figurano maschere, cravatte, guanti, palline, decorazioni, stelle filanti, brillantini, addobbi e gadget per la festività, oltre a mazze in plastica, parrucche e prodotti per la cura della persona.

Articoli che, se venduti, avrebbero potuto mettere a rischio la salute dei consumatori a causa della possibile presenza di materiali nocivi.

Controlli in tutta la provincia

I sequestri sono stati effettuati presso negozi e magazzini di numerosi quartieri di Napoli, tra cui Chiaiano, Pianura, Fuorigrotta, Vomero, San Pietro a Patierno, Poggioreale, Zona Industriale, San Lorenzo, Vicaria, San Ferdinando e Mercato.

Le operazioni hanno interessato anche diversi comuni della provincia: Caivano, Casoria, Giugliano, Quarto, Qualiano, Palma Campania, Nola, Sant’Anastasia, oltre all’area oplontina con Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Gragnano, Sorrento e Vico Equense.

Profitti illeciti per decine di migliaia di euro

Secondo le stime, la merce sequestrata avrebbe potuto generare profitti illeciti per decine di migliaia di euro, alimentando un mercato illegale particolarmente attivo nei periodi di festa.