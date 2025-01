Paura a a Carditello, frazione del Comune di Cardito, dove ieri, domenica 12 gennaio, una voragine si è aperta in via Nuova Belvedere, portando poche ore dopo al crollo della facciata di un palazzo che si affaccia sulla strada. Quattro famiglie sono state sgomberate per precauzione, come comunicato dalla Prefettura di Napoli, mentre si indaga sulle cause del cedimento.

Cardito: voragine in strada e crollo della facciata di un palazzo, famiglie sgomberate

La voragine si è formata attorno alle ore 7 del mattino. Con il passare delle ore, la situazione è rapidamente peggiorata: il terreno instabile ha causato il crollo della facciata del palazzo. Il cedimento ha inghiottito un palo della pubblica illuminazione e, secondo quanto riferito dal gruppo consiliare Cardito Valore Comune, si è registrata anche una perdita di gas nella zona.

Le immagini del disastro sono rapidamente circolate sui social, scatenando preoccupazione tra i cittadini. “Solo per miracolo non è accaduta una tragedia”, ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli. “Com’è possibile che si sia arrivati a questo punto nonostante sopralluoghi e segnalazioni? È necessario accertare le responsabilità e assicurarsi che chi ha sbagliato paghi”.

La reazione delle istituzioni

Il Comune di Cardito ha attivato le prime misure per fronteggiare l’emergenza: è stata sospesa l’erogazione idrica e sono state disposte verifiche per garantire la sicurezza dell’area. Inoltre, è stato deciso che oggi, lunedì 13 gennaio, le scuole resteranno chiuse per motivi di sicurezza.