Ha lasciato un vero e proprio tesoro in eredità al comune di Minori, in provincia di Salerno. Si tratta di Carlo Di Spirito, pittore e scultore originario di Sessa Aurunca (in provincia di Caserta), ma da tempo residente a Montecarlo.

Campania. Lascia un milione di euro di eredità al comune

L’artista, scomparso lo scorso 20 giugno, aveva chiesto di essere sepolto nel cimitero di Minori, dove già riposava la moglie e città a cui è sempre stato legato. Il denaro dovrà essere destinato in parte per l’ampliamento del cimitero (900mila euro), con la creazione di nuovi loculi funerari e il riassetto della vecchia scalinata che parte dalla strada statale, ed altri 100mila per la sistemazione di un locale di sua proprietà

Andrea Reale, sindaco di Minori, ha espresso “la propria sincera e profonda gratitudine” per l’atto del artista, “le cui disposizioni testamentarie apportano significativi benefici alla comunità. L’Amministrazione Comunale”, ha aggiunto, “ha immediatamente intrapreso tutte le attività necessarie alla realizzazione delle volontà del testatore.