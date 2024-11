Il centrodestra tenta la spallata al presidente Vincenzo De Luca presentando in Consiglio regionale la mozione di sfiducia, discussa oggi in aula. La mossa dell’opposizione arriva dopo il “no” espresso dalla segreteria nazionale del Partito Democratico alla possibilità di un terzo mandato per De Luca.

Campania, bocciata mozione di sfiducia a De Luca: lui legge libro in aula

Una mozione definita “inutile” da parte dei consiglieri di centrosinistra, visto il recente voto favorevole proprio sull’ipotesi di un terzo mandato. Durante il dibattito in aula, il governatore campano si è limitato ad osservare, concedendosi perfino la lettura di un libro mentre dal centrodestra arrivavano dure critiche sulla sua gestione amministrativa.

Al momento della votazione, con un sonoro “no”, accompagnato dal saluto romano, De Luca ha espresso il suo dissenso verso la mozione, provocando risate tra i presenti prima di tornare alla sua lettura. L’esito finale ha visto la mozione bocciata con 35 voti contrari e 15 favorevoli: a sostenerla sono stati il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, mentre tutta la maggioranza ha votato compatta per respingerla.