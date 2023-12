Un anno di cronaca che inizia con la protesta a Giugliano dei 1400 studenti dell’istituto Guglielmo Marconi che il 16 gennaio 2023 scendono in piazza in piazza per protestare contro le condizioni della scuola e l’assenza delle aule, causa della costrizione ai turni pomeridiani.

A gennaio il primo omicidio di camorra

È il 23 gennaio quando viene ucciso a 57 anni da colpi d’arma da fuoco in un ristorante di Melito Vincenzo Nappi, capozona del clan Amato Pagano; ammazzato da due i killer e un complice rimasto all’esterno del locale

Febbraio

Il 27 febbraio è stato ordinato vescovo Stefano Rega. Nella cattedrale di Aversa, la cerimonia di ordinazione del sacerdote di Giugliano presieduta da monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa.

Il 20 marzo viene ucciso a Napoli Francesco Pio Maimone, 18 anni, colpito al petto da un colpo di pistola sparato da Francesco Pio Valda, 20enne di Barra che esplode dei colpi a seguito di una lite tra coetanei e colpisce Maimone, estraneo ai fatti.

Marzo

La mafia è violenza ma, anzitutto, viltà. I mafiosi non hanno nessun senso dell’onore né coraggio. Si presentano forti con i deboli. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 21 marzo 2023 parlando a Casal di Principe in occasione della giornata internazionale delle vittime di mafia in cui ha visitato anche la tomba di don Peppe Diana

Aprile

È stato arrestato Luciano Mottola, sindaco di Melito di Napoli, con l’accusa di scambio elettorale politico mafioso. Attualmente l’ex primo cittadino è stato scarcerato e affronterà il procedimento che lo riguarda da uomo libero.

27 Maggio

Giulia Tramontano ed il suo bimbo Thiago ancora in grembo sono stati uccisi da Alessandro Impagnatiello, compagno di Giulia e padre del piccolo mai nato. Impagnatiello stava tentando di avvelenare già da mesi con del topicida la compagna 29enne incinta di 7 mesi poi uccisa con 37 coltellate e il cui corpo è stato ritrovato dopo quattro giorni gettato vicino a dei box a Senago

Elezioni maggio 2023

Alcuni comuni campani vanno al voto per eleggere il nuovo primo cittadino. Il comune di Marano, elegge a sindaco Matteo Morra; il comune di Qualiano riconferma il sindaco di centro destra, Raffaele De Leonardis; Quarto riconferma il sindaco di centro sinistra, Antonio Sabino.

Il 4 maggio arriva l’ufficialità, il Napoli è campione d’Italia, il tricolore veste gli azzurri e il campionato continua on la ertezza che presto arriverà la grande festa scudetto

Giugno

Muore in un incidente all’interno di una vettura sperimentale Maria Vittoria Prati, 66 anni, la ricercatrice del Cnr che era a bordo dell’auto esplosa sulla tangenziale di Napoli. La donna aveva riportato ustioni di terzo grado sul 90 per cento del corpo, e le sue condizioni erano apparse da subito gravissime ai medici

24 luglio

Vittima di uno schianto lungo la Circumvallazione esterna muore Andrea d’Alterio, il giovane di Giugliano, di appena 20 anni. Era rimasto vittima di uno schianto lungo la Circumvallazione esterna mentre era in auto con altri amici.

12 luglio

L’opera di Pistoletto La Venere degli stracci in piazza Municipio è stata data alle fiamme. Il responsabile un uomo senza fissa dimora rintracciato in una mensa di via Marina a Napoli dalla polizia individuato grazie alle videocamere di sorveglianza.

25 agosto

Arrestato dai carabinieri Luigi Cacciapuoti, il boss di Villaricca condannato a 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso e latitante da tempo. Azione che rientra nella task forze per gli arresti dei latitanti. L’operazione condotta dai carabinieri di Giugliano, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Dda di Napoli.

31 agosto

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita a Caivano. La presenza dello Stato a contrasto del fenomeno radicato della criminalità organizzata nel comune di Caivano. Lì la Meloni ha incontrato il Parroco Don Maurizio Patriciello e partecipato alla Riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e al termine ha tenuto un punto stampa.

31 agosto

Muore Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso in piazza Municipio, all’alba di giovedì 31 agosto 2023, da un pregiudicato di 17 anni che gli ha sparato tre colpi di pistola a seguito di una futile lite, dovuta ad un motorino “parcheggiato male”.

13 settembre

È Nicola Gratteri, 65 anni, il nuovo procuratore di Napoli. Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dal Csm a maggioranza alla guida della procura più grande d’Italia.

2 ottobre

Magnitudo 4.0, questa la forza del fenomeno sismico avvertito alle 22.05 del 2 ottobre 2023 dove ad Agnano nella zona Pisciarelli cadono calcinacci. Una scossa forte, forse la più forte che annuncia un periodo lungo di crisi bradisismica

7 ottobre

A Giugliano scoperta la Tomba del Cerbero, è in perfetto stato di conservazione. Una eccezionale tomba a camera, inviolata e in perfetto stato di conservazione, è stata scoperta nel Comune di Giugliano in Campania (NA), nell’ambito del programma di lavori condotti da Acqua Campania.

18 ottobre

Arrestati il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli: secondo gli inquirenti avrebbero fatto affari con il clan camorristico Di Lauro di Secondigliano.

23 ottobre

Villaricca elegge Francesco Gaudieri come sindaco della cittadina. Il giudice sostenuto dal centrodestra torna sindaco dopo 7 anni con il 55,8%. Il Comune commissariato nel 2021 per camorra.

6 novembre

Occupata l’Università Orientale, studenti barricati a palazzo Giusso in segno di solidarietà per la Palestina. Il conflitto tra Israele e Hamas sta diventando sempre più violento, sotto i bombardamenti migliaia di feriti. La situazione è pesante sulla Striscia di Gaza, dove gli ospedali sono ormai al collasso: perfino l’Onu ha chiesto il ‘cessate il fuoco’ per motivi umanitari.

Dicembre

Si chiude l’anno con una notizia di buon auspicio, ritornerà alla luce il parco acquatico Acqua flash. Dopo tante vicissitudini, tornerà alla città con nuove attrazioni acquatiche e non solo nella primavera del 2024.