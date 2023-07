Momenti drammatici quelli vissuti ieri a Bacoli dove è morto improvvisamente Salvatore Longobardi, ragazzo di appena 29 anni. Il giovane si sarebbe sentito male a casa ed è stato stroncato da un infarto.

Caldo killer a Bacoli, muore di infarto a 29 anni. Picchiati gli operati del 118

Secondo quanto ricostruito dalla pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”, alle 13 e 40 di ieri gli operatori del 118 sono sopraggiunti a casa del giovane in via Bellavista dopo dieci minuti dalla chiamata. Purtroppo per il ragazzo non c’era più niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Salvatore presentava già macchie ipostatiche sul corpo.

Purtroppo la reazione dei familiari al decesso è stata violenta. La sorella della vittima – spiega “Nessuno Tocchi Ippocrate” – ha scaraventato il medico a terra e gli altri membri dell’equipaggio sono stati minacciati di morte. “Non stiamo stati noi ad uccidere il ragazzo”, hanno specificato i sanitari.

I funerali

La notizia della morte di Salvatore Longobardi intanto ha scatenato sgomento e incredulità a Bacoli. In queste ore solo tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social. I funerali si terranno oggi, alle 16 e 15, presso la chiesa Cristo Re. Il 29enne lascia moglie e figli. Il giovane Salvatore aveva un negozio di frutta dal nome “La Fonte della Frutta” in via Mercato di Sabato nel quartiere di Cappella.