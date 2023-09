Il Consiglio dei ministri ha nominato Fabio Ciciliano commissario alla riqualificazione di Caivano, dopo aver approvato il testo del decreto recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”.

Caivano, Fabio Ciciliano è commissario per la riqualificazione: medico della Polizia di Stato e membro del Cts

Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato ed esperto di Medicina delle catastrofi, avrà il compito di gestire i 30 milioni di euro destinati al comune napoletano, come previsto dal provvedimento approvato oggi.

“Mi impegnerò al massimo, c’è molto lavoro da fare ma io sono pronto. Ringrazio il governo e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni”, commenta a caldo il nuovo commissario.

Ciciliano è stato componente del Comitato tecnico-scientifico, guidato da Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, per fronteggiare la pandemia di Covid-19 in Italia. Per il primo anno è stato segretario e responsabile del delicato incarico della stesura dei verbali.