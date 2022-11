Erano stati costruiti per accogliere latitanti, per viverci settimane e sfuggire alle manette, per rimanere in città e continuare a controllare gli affari illeciti. Ma anche per nascondere armi e grossi quantitativi di droga. Quattro bunker sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri, con l’ausilio dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, durante una serie di perquisizioni eseguite al Parco Verde, a Caivano, in provincia di Napoli.

Caivano, bunker per sfuggire agli arresti e nascondere armi e droga