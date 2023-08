Trenta euro al giorno, 90 nei fine settimana: questa la “paghetta” che un 38enne di Caivano avrebbe preteso dai genitori anziani, i quali, ripetutamente minacciati e picchiati, erano costretti a versargli. L’uomo, che lavora come operaio, è stato arrestato dopo l’ennesimo episodio di violenza.

Caivano, 38enne picchia i genitori per avere 30 euro al giorno, 90 nel weekend: arrestato

Secondo quanto emerso, il 38enne riusciva a sostenere le proprie spese in autonomia per i primi 10-15 giorni del mese. Quando poi si ritrovava senza più un centesimo, esigeva denaro dai genitori. E lo pretendeva con la forza, minacciando e prendendo a schiaffi e a pugni il padre e la madre in caso di rifiuto.

Dopo mesi di vessazione e la pensione degli anziani ormai ridotta a nulla, i genitori del 38enne hanno deciso di denunciare tutto e chiedere aiuto ai Carabinieri. E così, nella giornata di ieri, i militari della stazione di Caivano sono intervenuti dopo la segnalazione del padre dell’uomo. Il 38enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.