A dicembre 2023 è in arrivo il bonus da 200 euro. Questo assegno straordinario, previsto dalla legge di Bilancio 2023, ha l’intento di fornire un sostegno economico alle famiglie in difficoltà

Bonus da 200 euro a dicembre 2023, a chi spetta

Lavoratori dipendenti

Pensionati

Lavoratori autonomi e professionisti

Disoccupati

Percettori di reddito di cittadinanza

Come ottenere il bonus da 200 euro

Lavoratori dipendenti e pensionati: Il bonus sarà automaticamente incluso nella busta paga di dicembre 2023.

Lavoratori autonomi e professionisti: È essenziale presentare una domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2023 per ricevere il bonus.

Disoccupati: Anche per loro, è necessario presentare una domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2023 per ottenere il bonus.

Percettori di reddito di cittadinanza: Il bonus sarà erogato insieme alla rata di reddito di cittadinanza di dicembre 2023.

Come spiega il sito Circuito Lavoro, per essere idonei al bonus, è necessario essere residenti italiani e avere un reddito ISEE inferiore a 35.000 euro. Nel calcolo del reddito, alcune voci sono escluse, come la rendita dalla casa di abitazione, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ricevuto, emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata, assegni di guerra, assegno unico universale (AU), assegno al Nucleo Familiare (ANF), accompagnamento per invalidità, e risarcimenti derivanti da vaccinazioni o trasfusioni.