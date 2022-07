Il “bonus casalinghe” è una misura, decisa dal governo Conte nell’estate del 2020, con uno stanziamento di circa 3 miliardi. Nello specifico, è stato istituito un fondo volto a promuovere la formazione professionale di tutte le donne e di tutti gli uomini che svolgono lavori domestici.

Bonus casalinghe e casalinghi 2022

Si tratta dunque di un credito per la frequentazione di corsi formazione gratuiti per garantire ai destinatari la possibilità di accesso nel mondo del lavoro.

Ricordiamo, però, che i beneficiari del bonus sono gli enti di formazione pubblici e privati accreditati, che ricevono il finanziamento previsto per sovvenzionare i corsi di formazione. Il progetto prevede infatti la partecipazione a progetti di formazione esclusivamente online sul digitale, dalla durata massima di dodici mesi. L’obiettivo è dotare casalinghe e casalinghi di competenze digitali utili per poter usare i servizi on line, in particolare della Pubblica amministrazione.

A chi spetta

Il bonus spetta a tutte le donne e a tutti gli uomini che si occupano della cura e dell’ambiente domestico a titolo gratuito ed è necessario essere iscritti all’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici, prevista dall’articolo 7 della legge n.493 del 3 dicembre 1999. Non sono richiesti particolari requisiti Isee per l’accesso al bonus.

Come funziona

La misura non prevede l’erogazione di un assegno ma si tratta di un incentivo per permette a chi si occupa a tempo pieno di casa e famiglia di partecipare gratuitamente a corsi di formazione. Viene, infatti, dato sotto forma un credito per seguire particolari corsi di formazione per inserimento nel mondo del lavoro.

I corsi

Gli interventi formativi previsti sono nel settore dell’alfabetizzazione su informazioni e dati (come riconoscere per esempio le fake news; nella creazione di contenuti (produzione di contenuti digitali); comunicazione (per imparare a usare mail e social network); risoluzione dei più comuni problemi software e hardware dei dispositivi elettronici e informatici (come riavviare un computer e come verificare e riattivare la connessione internet) e sicurezza (la protezione di dispositivi, dati e privacy).