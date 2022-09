Tra le agevolazioni e contributi previsti nel 2022 entra anche il Bonus Bollette da 600 euro. Si tratta di un nuovo contributo per aiutare le famiglie italiane a contrastare il caro bollette che in questi mesi è aumentato a causa di inflazione e guerra in Ucraina.

Come funziona e a chi spetta il Bonus Bollette 600 euro?

È doveroso specificare che non si tratta di un vero e proprio bonus. O meglio, non come siamo abituati a riceverli nell’ultimo periodo. Nello specifico è un fringe benefit inserito all’interno del welfare aziendale: in parole povere, saranno le aziende ad anticipare ai propri dipendenti beni e servizi utili a contrastare l’aumento delle bollette di acqua, luce e gas, per una soglia massima di 600 euro per tutto il 2022 (toccherà poi al prossimo governo decidere se prolungare il tetto massimo oppure cambiarlo nel 2023).

Questo fringe benefit è stato elevato da 248,23 euro a 600 euro ed è una misura esentasse che parte dalle aziende e arriva ai dipendenti.

Il bonus bollette 600 euro consiste quindi in un rimborso da parte dell’azienda al lavoratore per pagare i consumi energetici. Ciò le esclude dal reddito di lavoro dipendente ai fini Irpef e dalla base immobile contributiva. Le aziende possono scegliere di fornire benefit anche oltre i 600 euro nell’anno di imposta 2022 ma la somma aggiuntiva sarà tassata.

Come ottenere il Bonus Bollette 600 euro?

Il bonus bollette 600 euro verrà quindi erogato direttamente al fornitore da parte dell’azienda o come rimborso in busta paga per il lavoratore. Al momento non è chiaro se nell’incentivo siano comprese le utenze intestate a coniugi e conviventi.