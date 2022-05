Il bonus 200 euro è la nuova misura introdotta dal governo per tutte le famiglie italiane con un reddito inferiore a 35mila euro. Il sussidio previsto dal “decreto Aiuti” sarà erogato una tantum ai lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi e disoccupati.

A chi spetta il bonus 200 euro

All’annuncio del bonus 200 euro nel Decreto Aiuti, fatto da Draghi il 2 maggio scorso, si era parlato di un aiuto per lavoratori dipendenti e pensionati. E infatti, stando alle prime indicazioni, il bonus 200 euro spetta in busta paga e sulla pensione, con accrediti diretti e senza domanda. A tutti coloro che non superano i 35 mila euro di reddito.

Una platea abbastanza ampia dunque. Alla quale, nei giorni scorsi, sono stati aggiunti, fermo restando il requisito del reddito

colf e badanti;

autonomi a partita IVA;

percettori del reddito di cittadinanza;

disoccupati beneficiari di Naspi.

Come spendere il bonus da 200 euro

In molti si sono chiesti se ci sono vincoli per la spendita del bonus che dovrebbe arrivare nel mese estivo. La domanda è lecita visto che ad esempio per i percettori del reddito di cittadinanza molti articoli sono vietati.

La risposta comunque è no. Non ci sono vincoli alla spesa dei 200 euro. Del resto, trattandosi di un accredito diretto e non di voucher o di una carta ricaricabile, sarebbe stato molto difficile controllare.