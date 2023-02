Chiusi tre panifici per gravi carenze igienico-sanitarie nell’Agro Aversano, in uno di questi il pane veniva cotto con i pallets. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nas di Caserta tra Aversa e Casaluce, che hanno setacciato le attività di panificazione della zona.

Blitz nell’Agro Aversano: pane cotto nella sporcizia e con pallets

Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore alimentare, in particolare sulla produzione e commercializzazione di prodotti dolciari e gastronomici tipici delle festività di carnevale, i Nas hanno rilevato gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, dovute alla mancanza di pulizia in ambienti, peraltro, vecchi.

In una delle attività i militari dell’Arma hanno accertato che per alimentare il forno per la cottura del pane venivano utilizzati dei bancali in legno, che solitamente vengono impiegati per la movimentazione di merci e lo stoccaggio di quest’ultimi mediante carrelli elevatori.

Al termine dell’ispezione, i Carabinieri hanno proceduto alla chiusura dei tre panifici, il cui valore ammonta a circa 1.000.000 euro. Elevate, infine, sanzioni amministrative per oltre 4mila euro.