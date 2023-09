Sono risultati inutili i centinaia di appelli comparsi sui social, tra Facebook e Instagram nella giornata di ieri mercoledì 13 settembre, a donare sangue per Vincenzo Petito, 11enne di Sant’Antimo affetto da una grave forma di leucemia.

Bimbo di Sant’Antimo muore al Santobono: inutili gli appelli a donare sangue

Il piccolo, purtroppo, è deceduto nella giornata di oggi al Santobono di Napoli dove era ricoverato in gravi condizioni. Tutta la città a nord di Napoli si era stretta attorno alla famiglia e aveva sostenuto la battaglia affinché si donasse sangue per le trasfusioni necessarie a tenere in vita il piccolo Vincenzo.

In queste ore si stanno moltiplicando i post di cordoglio sui social. Nel gruppo Facebook cittadino è apparso un sentito messaggio di addio: “Accendiamo tutti una candela per Vincenzo. Era un bambino dolcissimo e lo sarà per sempre. Sei andato dove non esiste più il male, vai a conoscere la felicità che ti meriti tutta”.