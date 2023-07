Bambini schiavizzati, costretti a uccidere animali e poi a disfarsi delle carcasse, picchiati e violentati anche sessualmente. La terribile storia arriva dalla Calabria dove un uomo di 50 anni è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata commessa in ambito familiare e porto abusivo di armi comuni da sparo.

Bimbi violentati, schiavizzati e costretti ad uccidere animali, arrestato papa orco a Pozzuoli

Le indagini dopo che la donna ha sporto denuncia ai carabinieri. I militari dell’arma, nella giornata di oggi, hanno tratto in arresto il papà orco e hanno ricostruito gli ultimi terribili anni vissuti dai 4 ragazzini, due figli di lui e due figli di lei.

Oltre alla moglie erano vittime dell’uomo anche i 4 bambini. Non potevano uscire di casa se non per andare a scuola. Erano obbligati ad occuparsi delle faccende domestiche e poi seguire l’uomo in montagna e occuparsi degli animali. Quando si rifiutavano, o secondo lui non erano stati bravi nei compiti assegnati, arrivavano le punizioni: bastonate, sassi lanciati contro, frustate. Inoltre i 4 erano obbligati ad assistere all‘impiccagione di animali, in particolare cani, e una di loro, figlia della moglie, oltre a disfarsi delle carcasse veniva anche costretta ad uccidere lei stessa.

Come riporta Fanpage, dalle indagini è emerso che il 50enne avrebbe più volte violentato la piccola di 10 anni figlia della compagna. Prima i palpeggiamenti, poi l’avrebbe costretta spogliarsi e a masturbarlo. E, da quando la bimba aveva compiuto 13 anni, l’avrebbe obbligata ad avere rapporti sessuali completi praticamente ogni giorno, sempre sotto minaccia e picchiandola quando si rifiutava.