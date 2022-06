Turno di ballottaggio oggi 26 giugno per l’elezione di 65 nuovi sindaci in Italia. Tra questi, in provincia di Napoli l’unico comune a non aver eletto il primo cittadino al primo turno è Pozzuoli. In Italia, tra i vari comuni al voto, ci sono 13 capoluoghi di provincia: Catanzaro, Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta.

Ballottaggi, affluenza delle 12

Le urne sono dunque di nuovo aperte oggi, dalle 7 alle 23. E arrivano i primi dati sull’affluenza delle 12.

A Pozzuoli dove si è recato a votare il 12,77% degli elettori a fronte del 19% del primo turno. A contendersi la poltrona di sindaco sono Luigi Manzoni e Paolo Ismeno, entrambi del Partito democratico che però non ha presentato il simbolo.

Nel resto d’Italia sono più di due milioni gli italiani chiamati a votare. Gli occhi sono puntati su Verona, Parma e Catanzaro, Lucca, Piacenza, Viterbo, Frosinone, Alessandria, Cuneo, Monza, Como, Gorizia, Barletta. Lo scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne e i risultati dovrebbero dunque arrivare nella notte. Alle 12, a urne aperte da cinque ore, l’affluenza parziale ai ballottaggi delle elezioni comunali di oggi è del 15,20%, quando sono arrivati i dati di 50 comuni su 59.

Per il voto, ha spiegato il Viminale: “L’elettore dovrà essere munito di tessera elettorale e idoneo documento di riconoscimento. E’ fortemente raccomandato, per l’accesso degli elettori ai seggi, per l’esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica. Il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto”.