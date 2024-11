Baldè fa sognare il Giugliano, Trapani battuto 2-1 e terzo posto in classifica

Il Giugliano grazie ad un gol di Baldè nei minuti finali batte il Trapani al De Cristofaro, trova la seconda vittoria consecutiva, tigrotti terzi in classifica a quota 23 punti. Apre una rete di Minelli nel primo tempo, pareggiano i siciliani nella ripresa con Lescano, nel finale la sesta rete di Baldè regala la vittoria agli uomini di Bertotto

Giugliano-Trapani 2-1

Il Giugliano dopo la vittoria infrasettimanale sul campo del Picerno scende nuovamente in campo al De Cristofaro dove arriva il Trapani dell’ex Napoli Aronica, dopo la vittoria infrasettimanale sul campo del Picerno. Novità di formazione per Bertotto che da fiducia all’ex Minelli in difesa con Solcia proiettato sulla destra e in attacco preferisce Padula a Njambe in attacco

Primo tempo

Avvio di gara subito pimpante da parte del Giugliano pericoloso con De Rosa con Benedetti che per poco sfiora l’autorete, ci provano ancora i gialloblu con Baldè che impegna Seculin che spedisce la palla in calcio d’angolo.

Il Giugliano passa in vantaggio al 25′ direttamente da calcio d’angolo con Celeghin che anticipa sul primo palo e Minelli che trova la deviazione che porta il Giugliano in vantaggio. Prima rete con la maglia dei tigrotti per il difensore ex Juve Next Gen. Nel finale di primo tempo il Giugliano amministra il vantaggio con il Trapani incapace di organizzare una reazione, cercandosi di affidare per lo più alle grandi singolarità presenti in rosa. Primo tempo che finisce con il Giugliano in vantaggio grazie ad una rete di Minelli ex giornata.

Secondo tempo

Parte male il secondo tempo per il Giugliano, dopo appena tre minuti una fesseria di Minelli, autore del goal del vantaggio, permette al Trapani di pareggiare.

C’è una palla alta in aria, il difensore giallo blu con la testa intendeva servire il proprio portiere, ma Lescano posto nel mezzo tra i due l’anticipa e segna il più facile dei goal. Uno a uno tutto da rifare per il Giugliano.

Un minuto dopo il Trapani ha anche l’occasione per andare in vantaggio, da calcio d’angolo ancora Lescano in mezza sforbiciata sfiora il palo. Accusato il colpo il Giugliano si riorganizza a spinge così tanto da costringere alla fine l’avversario nella propria metà e con un paio di iniziative per il vantaggio.

È prima Ciuferri ad accentrarsi e calciare col sinistro in diagonale sfiorando il palo.

E subito dopo ad un’altra occasione clamorosa per il Giugliano, che con una manovra di Baldé e Ciuferri riesce a liberare De Rosa solo in aria, leggermente decentrato tutto solo col portiere, sprecando una grandissima occasione.

Dopo una iniziativa di Fall del Trapani appena entrato, che impegna da fuori Russo che para in due tempi, é solo Giugliano.

Ancora Ciuferri indemoniato, serve Baldé che in aria lo imita tirando diagonale e vicino al palo.

Il Giugliano insiste e dopo un paio di mischie in area siciliana in cui non ha fortuna, arriva il goal del due a uno.

Col forcing in area la palla arriva a Baldè ben piazzato in posizione centrale, che lascia partire un missile imparabile.

Ancora Giugliano e ancora Baldé che nel recupero ha persino la palla del tre a uno, ma spreca tirando addosso al portiere da posizione ravvicinata.

È l’ultima azione della partita vinta dal Giugliano, seconda consecutiva in quattro giorni dopo l’exploit di Picerno.

Giugliano clamorosamente in zone altissime di classifica.

Tabellino

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Minelli A., Solcia D., Caldore M., Oyewale S., Giorgione C. (dal 39′ st De Paoli A.), Celeghin E., De Rosa R. (dal 23′ st Acella C.), Ciuferri F. (dal 41′ st D’Agostino G.), Padula C. (dal 23′ st Njambe M.), Balde I.. A disposizione: Acella C., Barosi D. (Portiere), Cuciniello T., D’Agostino G., De Francesco F., De Paoli A., Esposito G., Iardino E. (Portiere), Maselli S., Njambe M., Nuredini A., Peluso L., Scaravilli A., Valdesi A.

TRAPANI: Seculin A. (Portiere), Valietti F. (dal 44′ pt Ciotti P.), Celiento D., Silvestri L., Benedetti A., Marino A. (dal 1′ st Bifulco A.), Crimi M. (dal 1′ st Carraro F.), Carriero G., Kanoute M., Lescano F. (dal 20′ st Fall M.), Udoh K. (dal 24′ st Zuppel D.). A disposizione: Bifulco A., Carraro F., Ciotti P., Fall M., Gelli J., Martina A., Sabatino S., Spini C., Ujkaj E. (Portiere), Zuppel D.

Reti: al 26′ pt Minelli A. (Giugliano) , al 44′ st Balde I. (Giugliano) al 4′ st Lescano F. (Trapani) .