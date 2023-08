Aveva appena 18 giorni la bimba morta a Bacoli questa mattina, 1 agosto. La tragedia si è consumata alle 8 dopo la corsa a “La Schiana” di Pozzuoli. A darne notizia in anteprima è Fanpage.it.

Bacoli, bimba di 18 giorni muore dopo un malore

Secondo quanto ricostruito, la neonata avrebbe avuto un malore nella notte. I genitori l’avrebbero ritrovata questa mattina all’alba, al risveglio, in condizioni critiche. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma quando è arrivata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli la piccola era già in stato di incoscienza e i tentativi di rianimazione si sono rivelati infruttuosi.

Successivamente sono stati informati i poliziotti del commissariato locale per gli accertamenti del caso. Sembra esclusa, al momento, ogni pista violenta. Avviate comunque le indagini per ricostruire l’accaduto ed eventualmente procedere con la trasmissione degli atti per le indagini della Procura di Napoli Nord.