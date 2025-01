Bacoli, controlli alla “American Auto”, il tiktoker Errico Ioffredo: “Io in regola, non è avvenuto sequestro. Vi racconto come stanno le cose”

“Ad oggi è una settimana dai controlli di routine eseguiti dalla polizia metropolitana. Da quando sono su Tiktok, i controlli si sono moltiplicati. Non ho subito alcun sequestro, i poliziotti hanno riscontrato che due auto a noleggio, che non sono di mia proprietà, avevano i chilometri alterati. Ho subito telefonato all’azienda proprietaria delle due auto, ho già avvisato il mio legale. Siamo in regola, voglio dimostrare la mia innocenza. Abbiamo solo subito una sanzione amministrativa”, così ai microfoni di Teleclubitalia Errico Ioffredo, tiktoker e titolare della autoconcessionario “American auto”, a Bacoli. L’attività è stata oggetto di controlli da parte della polizia metropolitana. Durante i controlli, è emerso un sistema per la manomissione del chilometraggio delle auto usate, oltre a gravi irregolarità amministrative: l’attività operava senza licenza né Scia comunale.