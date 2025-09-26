Aversa, ritardi negli assegni di cura. Assessora: “Tutti i pagamenti dopo la rendicontazione”

Dopo il sit-in di martedì mattina all’esterno del Comune di Aversa, organizzato da alcune famiglie che da tempo non ricevono gli assegni di cura, e dopo l’incontro con il coordinatore e l’assessora alle Politiche sociali, Eufrasia Cannolicchio, arriva una prima risposta. “Due mensilità sono state subito sbloccate – fa sapere l’assessora – adesso si attende la rendicontazione delle spese sostenute dai familiari per procedere all’erogazione di tutti i pagamenti. Il Comune è accanto a queste famiglie”.