Logoteleclubitalia

Aversa, ritardi negli assegni di cura. Assessora: “Tutti i pagamenti dopo la rendicontazione”

Gif I Tipo
Banner Union Sito

Dopo il sit-in di martedì mattina all’esterno del Comune di Aversa, organizzato da alcune famiglie che da tempo non ricevono gli assegni di cura, e dopo l’incontro con il coordinatore e l’assessora alle Politiche sociali, Eufrasia Cannolicchio, arriva una prima risposta. “Due mensilità sono state subito sbloccate – fa sapere l’assessora – adesso si attende la rendicontazione delle spese sostenute dai familiari per procedere all’erogazione di tutti i pagamenti. Il Comune è accanto a queste famiglie”.

Md Topo Banner 1920x300 Desk Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto