Aversa, Imu e Tari: paga circa un cittadino su quattro, il Comune corre ai ripari

La capacità di incasso di Imu e Tari si ferma al 23% ad Aversa, dato che tiene conto sia della fase ordinaria sia di quella coattiva. Secondo una stima ritenuta verosimile dall’amministrazione, è come se solo un contribuente su quattro pagasse regolarmente quanto dovuto.

La bassa percentuale pesa sui conti del Comune, costretto a tenere “congelati” quasi 78 milioni di euro per coprirsi dal rischio che una parte di quei crediti non venga mai incassata.

Per invertire la tendenza, l’assessore al Bilancio Elvira Caccavale annuncia l’intenzione di avviare una convenzione con Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate e di aggiornare il regolamento delle entrate, dando la possibilità ai cittadini non in regola di rateizzare i debiti tributari.

Il servizio