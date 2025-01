“I primi giorni del 2025 firmeremo un patto per la sicurezza con la Prefettura di Caserta”. Lo ha annunciato il sindaco Matacena durante la conferenza di fine anno, tenutasi ieri mattina nella Sala della Memoria, all’interno della casa comunale di Aversa.

Aversa, bilancio di fine anno del sindaco Matacena: si va verso verifica di maggioranza

Numerosi i temi affrontati dal primo cittadino, dalla malamovida alla sicurezza, passando per il caso delle luminarie natalizie. Su quest’ultimo, la Soprintendenza aveva chiesto la rimozione delle luci dall’Arco dell’Annunziata. Matacena ha anche fatto riferimento alla sospensione dell’evento di Capodanno per motivi di sicurezza.

In ambito economico, il sindaco ha parlato del piano di riequilibrio e della restituzione del fondo di rotazione pari a 10 milioni di euro, spiegando che “ci consentirà di non essere più vincolati e di poter fare nuove assunzioni”. Sul fronte politico, Matacena ha affrontato la crisi di maggioranza apertasi lunedì in consiglio comunale.

Ai giornalisti ha dichiarato che a breve ci sarà una riunione di maggioranza, orientata a una verifica interna. “Sono pronto a qualsiasi cosa, anche alle dimissioni: se ci sono figure che vogliono operare con vecchi schemi che non mi appartengono, deve essere subito chiarito. A breve avrò modo di farlo con la mia maggioranza”, ha sottolineato il sindaco.