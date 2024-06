Durante la notte ignoti hanno provato a fare irruzione nella farmacia Micillo ad Arzano, situata in via Alfredo Pecchia. I malviventi hanno divelto la serranda e forzato la porta d’ingresso, riuscendo ad entrare nell’attività commerciale. Una volta all’interno, si sono diretti verso le casse, da cui hanno sottratto il denaro lasciato al loro interno. Dopo il colpo, i ladri sono fuggiti rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Al momento, l’ammontare del bottino non è ancora stato quantificato. Sul luogo del furto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili.

Reazione del Proprietario

Il proprietario della farmacia, commentando l’accaduto, ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai responsabili del furto: «Sicuro non è stata una bella giornata. Ma non riuscirete a toglierci il sorriso. Sempre convinti di riuscire a fare qualcosa di buono per le persone e di fare in modo differente la farmacia».

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere tutte le informazioni utili che possano portare all’identificazione dei colpevoli. Sono in corso i rilievi sul luogo del furto, e i carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando che possano fornire indizi preziosi per le indagini.