Ancora violenza a Nord di Napoli: raid in farmacia a Fratta e ladri messi in fuga a Sant’Antimo

Prosegue l’escalation di violenza in provincia di Napoli. A Frattamaggiore, ignoti hanno fatto irruzione in una farmacia di via padre Mario Vergare; a Sant’Antimo un gruppo di malviventi, a bordo di un’auto, sono stati inseguiti e messi in fuga dall’ex consigliere Giuseppe Italia.

Partiamo dal primo episodio. Alle prime luci del giorno, verosimilmente intorno alle 4, i ladri sono entrati in azione e per poter accedere all’interno della Farmacia Farraro hanno sfondato le vetrate. Non è chiaro se siano riusciti a portare via denaro dalle casse e a quanto ammonti l’eventuale bottino.

A Sant’Antimo, invece, l’ex consigliere comunale Giuseppe Italia ha denunciato un tentato furto avvenuto proprio sotto i suoi occhi due settimane fa e sventato per una pura coincidenza.

“Una quindicina di giorni fa mi sono imbattuto in dei ladri e fortunatamente li ho messi in fuga. Mentre passavo in via Gramsci, notavo un uomo in passamontagna scendere e subito risalire da una Alfa Romeo Giulietta grigia“, scrive Italia in un post, accompagnato da un filmato.

“Io sopraggiungevo con l’auto bianca e accostatomi alla Jeep Renegade grigia di mio cugino, mi rendevo conto che al volante c’era un altro uomo in passamontagna e lo guardavo fisso negli occhi. Così, come si vede dalle immagini, raggiunta la Giulietta più avanti, iniziava il mio tentativo, fortunatamente riuscito, di metterli in fuga”, aggiunge l’ex consigliere di opposizione. “Ho commesso l’errore, e invito tutti a non farlo, di seguirli fino alle “colonne di Giugliano” ma è stata una reazione istintiva di protezione: li avrei voluti assicurare alla legge”, conclude nel post.