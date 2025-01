Si chiama Ettore Velotti il 44enne finito nel mirino dei sicari nell’agguato consumato ieri a Barra, periferia orientale di Napoli. L’uomo è stato centrato da diversi colpi di arma da fuoco a una gamba e aun piede.

Agguato a Barra tra la folla, il 44enne ferito vicino al clan Aprea: ad agire due sicari

Gli aggressori sapevano dove intercettarlo. E così alle 15 e 30, all’incrocio tra corso Sirena e paizza Vincenzo de Franchis, hanno deciso di fare fuoco. I malviventi hanno sparato all’impazzata, tra la folla, danneggiando anche alcune vetture parcheggiate. Per miracolo nessuno dei colpi esplosi ha raggiunto i passanti.

La vittima del raid invece è stata invece trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania e dimessa in prima serata senza gravi conseguenze. Le modalità dell’agguato fanno pensare alla matrice camorristica. Ettore Velotti non ha precedenti per associazione, anche se ha alle spalle reati per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dagli inquirenti è ritenuto vicino al clan Aprea, gruppo criminale egemone nel quartiere.

Sull’episodio indagano gli uomini della Squadra Mobile. I poliziotti hanno provato a interrogare Velotti, che però non ha rilasciato dichiarazioni importanti. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati in azione due sicari. Tra le ipotesi sul movente, un regolamento di conti tra gruppi della mala o la punizione per uno sgarro. Al centro dell’episodio potrebbero esserci anche fibrillazioni criminali legate allo scontro tra gli Aprea-Cuccaro e i Celeste, un gruppo scissionista ansioso disarcionare i vecchi boss.