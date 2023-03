Un incontro urgente con i vertici dell’Asl Napoli 2 Nord e l’attivazione di drappelli di polizia all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano: queste le richieste avanzate dalle sigle sindacali Cisl e Fials, dopo l’ultimo episodio di aggressione che si è verificato, ieri pomeriggio, nel nosocomio giuglianese.

Aggressione al San Giuliano, sindacati scrivono alla direzione generale di Napoli Nord

In una missiva destinata al direttore generale, Mario Iervolino, al direttore sanitario, Monica Vanni, e alla direttrice amministrativa. Carmela Cordella, i sindacati chiedono di iniziare “una campagna di sensibilizzazione presso il Ministero dell’Interno per riattivare i drappelli di polizia di stato o comunque per stabilire delle ronde ogni ora da parte delle pattuglie di zona e del commissariato di riferimento per marginalmente arginare questo fenomeno spiacevole e pericoloso”.

Oltre che un colloquio imminente al fine di “definire cronoprogramma che possa rafforzare la vigilanza nei pronto soccorsi e che possa garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati nelle UOC e nei PS” e fare una ricognizione “del personale impegnato per garantire la presenza costante, senza più impegnare le unità in forza al PS per mansioni non direttamente collegate alla stessa unità d’appartenenza”.

La Cisl e la Fials esprimono piena solidarietà ai colleghi aggrediti a Giugliano e ringraziano la vigilanza “che tenta, in ogni occasione, con grandissima professionalità di intervenire sempre in situazioni limite e tutti colleghi che in silenzio e con grandissimo senso del dovere, continuano a proteggere ed assistere la popolazione”.