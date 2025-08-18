Logoteleclubitalia

Addio al caldo forte: Campania pronta a respirare tra temporali e fresco

Dopo settimane di caldo intenso, anche in Campania l’estate inizia a mostrare i primi segni di cedimento. L’anticiclone africano che ha dominato fino a oggi lascia spazio a correnti più fresche, con temporali pomeridiani previsti nelle zone interne e un progressivo abbassamento delle temperature atteso dalla metà della settimana.

Lunedì 18 agosto permane un’allerta meteo: correnti da Nord-Est favoriranno rovesci e temporali soprattutto nei rilievi interni, mentre lungo la costa e a Napoli prevarrà il sole, con caldo ancora intenso. Martedì 19 agosto tornerà il sereno quasi ovunque, con cielo soleggiato e temperature elevate, salvo isolati fenomeni sui rilievi.

Mercoledì 20 agosto sarà il giorno della svolta: in Campania il clima resterà caldo e stabile, ma l’arrivo di aria più fresca dal Nord determinerà un progressivo calo termico anche al Sud nei giorni successivi, anticipando un cambio di scenario rispetto alle settimane di caldo record.

