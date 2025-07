Nella mattinata di ieri, martedì 22 luglio, la Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Salvatore Giordano Pacilio, 56 anni, pluripregiudicato e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata operante ad Acerra.

Acerra, maxi sequestro da 5 milioni: nel mirino il boss delle onoranze funebri vicino al clan

L’operazione, condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto ai patrimoni illecitamente accumulati dai clan. La misura è stata adottata su proposta del Questore di Napoli, a seguito di un’approfondita attività investigativa che ha evidenziato la pericolosità sociale del soggetto, già condannato in via definitiva per reati aggravati dal metodo mafioso, tra cui ricettazione, incendio, detenzione illegale di armi, bancarotta fraudolenta e lesioni personali.

Alcuni di questi reati risultano collegati al clan Crimaldi, organizzazione criminale storicamente radicata nel territorio di Acerra. Il sequestro ha riguardato immobili situati ad Acerra, l’intero compendio aziendale di società attive nel settore delle onoranze funebri con sedi ad Acerra e Santa Maria Capua Vetere, autoveicoli e numerosi rapporti finanziari.

Nonostante i beni fossero intestati a prestanome, le indagini hanno dimostrato che erano nella disponibilità effettiva di Pacilio, che li gestiva direttamente. Il valore complessivo del patrimonio sequestrato si aggira intorno ai cinque milioni di euro.