A Scampia inaugurata la nuova chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio

Napoli. Inaugurata la nuova chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio a Scampia. Dopo quindici anni dall’inizio dei lavori gli abitanti del quartiere potranno finalmente vivere la loro parrocchia. Il rito della dedicazione è stato presieduto dal cardinale Mimmo Battaglia. Presente anche il cardinale emerito Crescenzio Sepe, che avviò il progetto nel 2006.

Una nuova rinascita per il quartiere mentre stanno per essere abbattute la Vele. Il nuovo edificio religioso richiama anche quella architettura, chiaramente con un messaggi di speranza per un futuro migliore. E proprio gli ex abitanti delle vele sono una parte fondamentale di questa comunità, come sottolineato da don Alessandro Gargiulo.

