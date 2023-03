A Milano per truffa da 1,6 milioni: napoletani in fuga con soldi e lingotti

Una colpo ben preparato per rubare migliaia di euro e lingotti d’oro all’ereditiera Vittoria Caproni. I protagonisti della truffa sono 4 napoletani che ora sono in carcere dopo il provvedimento della Procura di Milano.

Da Napoli a Milano per truffare ereditiera: portati via soldi e lingotti d’oro

L’episodio, come riferisce l’Ansa, è avvenuto lo scorso 10 gennaio proprio nel capoluogo lombardo, ma le persone arrestate sono tutte “trasfertiste” provenienti da Napoli. La modalità è stata quella classica delle truffe agli anziani, con il centralinista che chiama la vittima allarmandola con un grave problema a un familiare che necessita immediatamente di denaro.

In questo caso la donna è stata contattata da un finto avvocato che le aveva comunicato il coinvolgimento del figlio in un brutto incidente stradale e per evitare l’arresto avrebbe dovuto pagare una cauzione di 13mila euro. A quel punto è intervenuto nella conversazione un complice che si è presentato come maresciallo dei carabinieri dell’Arma per dare credibilità al racconto. Assieme sono riusciti a convincere la donna a consegnare a un emissario contanti, gioielli e lingotti per un valore stimato in un milione e 600 mila euro. Il tutto è stato portato via in una valigia.

Le indagini

Fondamentali per gli investigatori le immagini di videosorveglianza e i tabulati telefonici per rintracciare la banda di malviventi. La complessa indagine ha permesso ai poliziotti di rintracciare l’autore materiale della truffa che, dopo essersi introdotto all’interno dell’abitazione della vittima, si è allontanato insieme a un complice, per recarsi alla Stazione Centrale di Milano e prendere un treno con destinazione Napoli-Afragola.