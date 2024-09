Archiviato il 3° turno nel girone C di Serie C, Tutte imbattute le sette formazoni campane: il Giugliano conquista un punto casalingo con la Cavese e resta imbattuto. Poker del Benevento, ok anche Turris e Sorrento, solo un pari per Avellino e Casertana.

Poker per benevento, Monopoli e e Messina, Avellino è già crisi ?

27 sono le reti messe a segno nel 3° turno del girone C, Il Giugliano si ferma sulla traversa e non va oltre lo 0-0 con la Cavese, Poker del Benevento sul Potenza, 4-1 dei sanniti che trovano la seconda vittoria interna. Crolla 1-4 il Foggia allo Zaccheria nel derby pugliese con il Monopoli, larga vittoria anche del Messina con il Taranto, è 4-1 anche al San Filippo. Colpo esterno del Trapani allo Scida con il Crotone, Kanoutè regala 3 punti ai siciliani. Successo esterno anche del Catania, gli etnei battono 2-3 la Juve Next GEN e restano imbattuti. Vola il Sorrento che batte in casa all’Altamura 2-1 e resta in testa alla classifica. Rimandano ancora l’incontro con la prima vittoria stagionale, la Casertana e Avellino che strappa solo un pari senza gol con Picerno e Audace Cerignola e rimangono nei bassi fondi della classifica.

I risultati del terzo turno nel Girone C