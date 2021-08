A partire da oggi, 6 agosto, entra in vigore l’obbligo del green pass per accedere ad alcune attività, come i ristoranti al chiuso, i bar, ma anche per usufruire dei trasporti, soltanto però quelli a lunga percorrenza.

Il green pass, tuttavia, non risulta obbligatorio per soggiornare negli hotel. Per evitare confusioni, il governo ha pubblicato una Faq — una risposta a domande poste di frequente — proprio su ristoranti e alberghi.

Serve il green pass per andare in un albergo?

No, non occorre il green pass per andare in un albergo.

Serve il green pass per andare al ristorante dell’albergo?

Se il ristorante dell’albergo è aperto solo ai clienti dell’albergo, no. Il governo scrive infatti che «i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde».