E’ ufficiale: il Green Pass sarà obbligatorio a partire dal 5 agosto. Il decreto Covid è stato approvato dal consiglio dei ministri. “Il Green pass non è un arbitrio, ma una condizione per tenere aperte le attività economiche”, ha detto Mario Draghi, in conferenza stampa, assieme al Ministro della Salute, Roberto Speranza, e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

Il green pass servirà per “accedere ai ristoranti al chiuso, nei locali dove si consuma al tavolo, per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi”, ha fatto sapere il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Restano però chiuse le discoteche, anche in zona bianca.

“L’estate è già serena e vogliamo che rimanga tale. Il Green pass e’ una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che dà serenità, non che toglie serenità”, ha detto il premier Draghi, invitando anche i cittadini a vaccinarsi: “”La campagna vaccinale permette all’economia di crescere, per questo invito gli italiani a vaccinarsi, a farlo subito “Oltre la metà degli italiani ha completato il ciclo vaccinale, obiettivo di Figliuolo è stato superato. La pressione sugli ospedali è fortemente diminuita”.