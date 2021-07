Smantellate cinque organizzazioni criminali dedite al traffico di droga della Sicilia Occidentale (Palermo e Trapani). Questa mattina i carabinieri e la DDA hanno eseguito ben 85 misure cautelari con 63 arresti in carcere, 18 ai domiciliari e 4 obblighi di dimora. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, reati in materia di armi, estorsione e corruzione.

Operazione contro Cosa Nostra: 85 misure cautelari da Palermo a Napoli e Roma

In particolare i carabinieri, col supporto di unità cinofile, del nucleo elicotteri e dello squadrone cacciatori di Sicilia, hanno eseguito 70 provvedimenti cautelari tra Palermo, Trapani, Latina, Napoli, Roma e Nuoro. Sotto la lente un ingente traffico di sostanze stupefacenti, dalla marijuana prodotta in Sicilia alla cocaina importata dalla Calabria. Ecco l’elenco completo dei destinatari dell’ordinanza di custodiaa cautelare del gip. Arrestata anche la collaboratrice di giustizia Giusy Vitale, sorella dei capi del mandamento mafioso di Partinico Leonardo e Vito.

Cinque gruppi criminali. I nomi degli arrestati

Secondo le indagini, sono 5 le organizzazioni di trafficanti di droga che operavano tra Palermo, la provincia e Trapani. Per non compromettere gli affari i vari gruppi, tutti legati ai clan mafiosi, avevano siglato una pax criminale per la gestione territoriale dei flussi di droga. Un gruppo era diretto da Michele Vitale, della storica famiglia mafiosa di Partinico, un altro aveva al vertice un’altra Vitale, Antonina, sorella della ex pentita Giusy e dei boss Leonardo e Vito, e il figlio Michele Casarrubia. C’erano poi la banda con a capo Nicola Lombardo e Nunzio Cassarà, quella diretta dai fratelli Maurizio e Antonino Primavera e quella capeggiata dai fratelli Gioacchino e Raffaele Guida, Massimo Ferrara e Angelo Cucinella. Le organizzazioni si erano divise la gestione dei fiorenti traffici di droga per la Sicilia occidentale rifornendo stabilmente le piazze di spaccio della provincia di Trapani e di Palermo.

In carcere

1. Giuseppe Accardo, 27 anni;

2. Salvatore Alfano, 34 anni;

3. Alessio Antonacci, 43 anni;

4. Agostino Arancio, 20 anni;

5. Nunzio Arculeo, 33 anni;

6. Claudio Bommarito; 32 anni;

7. Pietro Canori, 70 anni;

8. Stefano Carocci, 38 anni;

9. Michele Casarrubia, 32 anni;

10. Rosy Casarrubia, 33 anni;

11. Nunzio Cassarà, 58 anni;

12. Vincenzo Cinquemani, 31 anni;

13. Salvatore Coppola, 45 anni;

14. Savio Coppola, 49 anni;

15. Angelo Cucinella, 42 anni;

16. Filippo D’Arrigo, 37 anni;

17. Francesco Di Trapani, 30 anni;

18. Marco Antonio Emma, 40 anni;

19. Massimo Ferrara, 40 anni;

20. Vincenzo Ferreri, 40 anni;

21. Fabio Giacalone, 41 anni;

22. Michele Grasso, 40 anni;

23. Salvatore Gugliotta, 37 anni;

24. Gioacchino Guida, 44 anni;

25. Maria Guida, 45 anni;

26. Raffaele Guida, 30 anni;

27. Biagio Imperiale, 29 anni;

28. Giuseppe Imperiale, 59 anni;

29. Gianvito Inghilleri, 41 anni;

30. Roberta La Fata, 25 anni;

31. Edoardo La Mattina, 43 anni;

32. Salvatore Leggio, 42 anni;

33. Ottavio Lo Cricchio, 56 anni;

34. Giuseppe Lombardo, 39 anni;

35. Nicola Lombardo, 36 anni;

36. Roberto Lunetto, 36 anni;

37. Rachid Madmoune, 46 anni;

38. Marco Marcenò, 39 anni;

39. Vincenzo Palumbo, 58 anni;

40. Leonardo Pillitteri, 64 anni;

41. Rocco Pesce, 40 anni;

42. Roberta Pettinato, 37 anni;

43. Antonino Primavera, 52 anni;

44. Maurizio Primaver, 34 anni;

45. Salvatore Primavera, 50 anni;

46. Federico Daniel Purpura, 28 anni;

47. Simone Purpuraaa, 60 anni;

48. Maria Rita Santamaria, 54 anni;

49. Yonuz Sheeshi (detto Elio), 35 anni;

50. Calogero Sicola, 37 anni;

51. Emanuele Spitalieri, 40 anni,

52. Rosario Stallone, 36 anni;

53. Giuseppe Tola, 60 anni;

54. Antonino Tranchida, 34 anni;

55. Tiziana Vaccaro, 34 anni;

56. Giovanni Visiello, 33 anni;

57. Rafaelle Visiello, 23 anni;

58. Antonina Vitale, 59 anni;

59. Filippo Vitale, 46 anni;

60. Giuseppa Vitale, 39 anni;

61. Michele Vitale, 29 anni;

62. Michele Vitale, 53 anni,

63. Roberto Vitale, 36 anni.

Ai domiciliari

1. Santo Calandrino, 55 anni;

2. Gianluca Carbonaro, 47 anni;

3. Leonardo Casarrubia, 58 anni;

4. Vincenzo Cusumano, 77 anni;

5. Salvatore Di Maaria, 51 anni;

6. Giuseppe Gaglio, 41 anni;

7. Ignazio La Fata, 34 anni;

8. Sebastiano Li Mandri, 25 anni;

9. Salvatore Lo Biundo, 68 anni;

10. Giuseppe Mannino, 38 anni;

11. Vincenzo Messina, 37 anni;

12. Margherita Parisi, 63 anni;

13. Riccardo Biagio Sanzone, 19 anni;

14. Giuseppe Toia, 48 anni;

15. Antonino Vaccaro, 37 anni;

16. Pietro Virga, 76 anni;

17. Nadia Wabhi, 33 anni;

18. Leonardo Zanca, 42 anni.

Obbligo di presentazione alla pg e obbligo di dimora

1. Anna Augugliaro, 39 anni;

2. Giorgia Di Carlo, 34 anni;

3. Mario Marrone, 42 anni;

4. Fabio Provenzano, 37 anni.