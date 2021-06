Ha mostrato il suo volto tumefatto in un video, pubblicato sui social, Giuliana Danzé, 26enne di Benevento, nota al pubblico per aver partecipato ai programmi tv “All together now 2” e l’edizione francese di “The Voice”. L’artista è stata aggredita e picchiata dal suo compagno e in filmato ha raccontato la brutale aggressione.

Cantante campana picchiata dal fidanzato: mostra il volto tumefatto sui social

“Oggi voglio metterci la faccia per denunciare pubblicamente quanto mi è accaduto. L’amore non è violenza, ricordate che l’amore è sostegno reciproco. Ricordate che non è colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta”, scrive a corredo del video, lanciando un appello a tutte le donne affinché possano imparare a riconoscere un amore tossico e violento da uno vero e sincero.

“Lotterò affinché nessuna persona si senta come me. La violenza, psicologia e fisica non dovrebbe esistere per nessuno. Se la mia denuncia può essere una forza per qualcuno, che arrivi il più lontano possibile”, ha aggiunto la cantante.

E ancora: “Un uomo dopo aver toccato una donna smette di essere un uomo. Spero che il mio coraggio sia di ispirazione. Sto guarendo velocemente perché dentro di me ho una forza che va oltre ogni logica e ogni legge. Amatevi, rispettatevi e non abbiate paura: io tornerò piu’ forte di prima, piena di amore e di voglia di vivere e tornerò a cantare e a vivere la musica ancora con più passione. Ricordate – conclude l’artista – che chi resta in silenzio è complice, chi non parla è complice. Siate forti. A tutte le donne: credete in voi stesse e non abbiate paura”.