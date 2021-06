Buone notizie per le fans napoletane di Federico Fashion Style: il noto hairstylist aprirà un salone di bellezza nel capoluogo partenopeo. Lo store verrà inaugurato al Vomero, quartiere “bene” di Napoli.

Federico Fashion Style apre un salone a Napoli: quanto costa un taglio e una messa in piega

L’inaugurazione sarà aperta al pubblico a patto che ci si vesta di rosa. A dare l’annuncio ufficiale è stato lui stesso con un post pubblicato sui social: “Con emozione e tanta felicità vi annuncio che l’11 luglio aprirò il mio salone a Napoli, precisamente all’interno dello store Coin di via Scarlatti 90/98, al Vomero. Una location da sogno per rendere felici e belle tutte voi napoletani e non”.

Sono tre i Saloni delle Meraviglie di Federico Fashion Style in Italia: uno ad Anzio, località balneare vicino Roma, uno a Roma centro, vicino via del Corso, e uno in centro Milano, oltre quello che verrà aperto l’11 luglio a Napoli.

Ma quanto costa farsi fare una messa in piega dal parrucchiere delle vip? Il listino prezzi è servito: per un taglio fatto dal famoso hair stylist, il prezzo sarà di 48 euro. Se a tagliarvi i capelli sarà invece uno dei suoi collaboratori, la cifra è di 35 euro. La messa in piega costa 25 euro. Un ritocco costa 55 euro, mentre tutta la testa ha un costo di 120 euro. I lavori tecnici e manuali lievitano lo scontrino finale: le meches arrivano a 180 euro, mentre intorno ai 230€ per uno shatush. Dunque, a seconda delle esigenze della cliente, il prezzo finale potrebbe variare dai 100 ai 500 euro.