Sono migliaia i cittadini italiani che stanno ricevendo in questi giorni l’sms che contiene le informazioni per ottenere i Green Pass. Si tratta del documento che consente di viaggiare, partecipare a feste e grandi eventi liberamente e in tutta Europa.

Green Pass, come ottenerlo e cosa fare quando si riceve l’sms o l’email

L’sms viene ricevuto da tutti coloro che hanno ricevuto la prima o la seconda dose di vaccino, da chi ha effettuerà una tampone (il cui esito è negativo) o da chi è guarito dal Coronavirus. Oltre l’sms si può ricevere anche una mail. In entrambi i casi si riceverà un Qr code che dovrà essere salvato su smartphone, pc o qualunque altro dispositivo elettronico per poi poterlo esibire.

L’Sms arriva dal “ministero della Salute”. Il testo è il seguente: “Certificazione verde Covid-19 di **** disponibile. Usa AUTHCODE ************ e Tessera sanitaria su www.dgc.gov.it o App Immuni o attendi notifica su App IO”.

Il nome dell’utente non viene scritto per esteso: due lettere del nome, un asterisco e due lettere del cognome.

Il codice AuthCode è quello che permette di recuperare il Green Pass. Oltre a questo, serve il numero della tessera sanitaria e la data di scadenza. In alternativa, si può accedere alla richiesta di Green Pass anche tramite Spid.

Si deve poi inserire tutte le informazioni e decidere in quale lingua avere il documento. Una volta premuto “Recupera certificazione” si ottengono due file: un pdf con Qr code e un file Png con la sola immagine del codice digitale.

Qr code

Il Qrcode non è sempre lo stesso. Ci sarà uno diverso per ogni certificazione. Facciamo un esempio: chi si è vaccinato a giugno con la prima dose riceverà un green pass valido dopo i primi 15 giorni, ma potrà partecipare solo a un evento in Italia.

Se questa persona dovesse recarsi all’estero in vacanza, prima di aver effettuato la seconda dose, dovrà dunque fare un tampone prima di partire, a cui sarà associato un altro Qr code valido 48 ore. Poi, dopo la seconda dose, arriverà un terzo codice, per accedere a un nuovo Green Pass. Stavolta il nuovo Qr code sarà valido per i successivi nove mesi.