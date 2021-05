Elisabetta Gregoraci di nuovo al centro del gossip. Questa volta c’entrano poco i presunti flirt, come quello tanto chiacchiarato con il pilota Stefano Coletti.

Ora l’attenzione sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip è dovuto ad un furioso litigio che ha avuto con Antonella Fiordelisi, nota schermitrice, modella e influencer. Le due si sarebbero incontrate dietro le quinte di un nuovo programma che andrà presto in onda sulle reti Mediaset e di cui ancora non si hanno informazioni.

Lite tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci

Pare che Elisabetta abbia attaccato la Fiordelisi per via di uno scambio di likes fra la 23enne e Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci, nonché padre del suo amatissimo figlio Nathan Falco.

L’imprenditore avrebbe mostrato un certo interesse nei confronti della salernitana e ciò non è stato ben visto da Elisabetta. Quest’ultima pare abbia trattato molto male la sua giovane collega, che su Instagram ha reagito scrivendo: “Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa. Non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in Tv fate tutte le paladine della giustizia mentre nella realtà siete cattive ed invidiose come delle serpi?. E poi ancora: “Tanto il karma esiste…per tutte le cose che ho dovuto subire oggi, e meno male che c’erano anche testimoni”.