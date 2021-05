Soldi in arrivo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Il pagamento del mese di maggio 2021 è fissato per questa settimana, entro giovedì 27 e non oltre lunedì 31.

Vediamo allora a chi spetta il pagamento del reddito di cittadinanza di maggio in settimana, chi deve attendere e come controllare la data dell’accredito.

Reddito di cittadinanza, pagamento maggio 2021

Reddito di cittadinanza: il pagamento di maggio 2021 arriva in settimana per qualcuno, ma non per tutti i beneficiari.

Il RdC viene pagato il 27 maggio a coloro che sono beneficiari da almeno due mesi e nel dettaglio anche:

a coloro che hanno fatto domanda di rinnovo dopo la scadenza delle prime 18 mensilità a marzo e hanno ricevuto il primo pagamento entro il 15 aprile 2021;

coloro che hanno fatto domanda a marzo e hanno ottenuto la prima ricarica entro il 15 del mese scorso.

Non ricevono il pagamento del reddito di cittadinanza di maggio 2021 in questa settimana: