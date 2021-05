Luciano Caldore, famoso artista della scena neomelodica, classe 1974, si è reso protagonista di uno sfogo sui social. Il cantante ha pubblicato sul suo account Instagram un video nel quale si è mostrato visibilmente furioso e provato, tanto da minacciare di abbandonare il panorama musicale napoletano.

Luciano Caldore sui social: “Mi ritirerò dalle scene. Troppe cattiverie”

A provocargli frustrazione e rabbia sono stati i suoi colleghi, di fama e rilievo nazionale, che non lo hanno coinvolto in importanti progetti musicali, pur elogiandolo spesso a parole e dichiarandogli stima e affetto. “Fra qualche anno per la gioia di qualcuno mi ritirerò dalla scena perché sinceramente sono stufo di ricevere tutte queste cattiverie”. Nella clip ha spiegato di sentirsi preso in giro, e questi atteggiamenti per lui sono stati come una pugnalata al cuore.

Caldore, amareggiato per la spiacevole vicenda, ha annunciato pubblicamente che da qui a poco potrebbe cambiare strada, intraprendendo un’ altra professione. Sotto il post della dichiarazione shock sono comparsi fin da subito fiumi di commenti in suo sostegno e supporto, tra cui spicca anche quello della nota influencer napoletana Mery Esposito che gli ha scritto “tu non devi dimostrare niente a nessuno”.

Malgrado lo sfogo, i fan non l’hanno lasciato solo, nella speranza che il supporto possa essere sufficiente per fargli cambiare. I supporters si sono uniti per dargli la forza e voglia di non abbandonare la carriera, continuando il sogno nel mondo della musica.

A cura di Annarita Parisi