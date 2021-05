Un dramma quello accaduto nella giornata di ieri all’ospedale Santa Maria della Pieta, a Nola. Nel reparto utilizzato per triage, si è verificato il crollo del soffitto. All’interno del reparto c’era un paziente che è stato sfiorato da alcuni calcinacci che fortunatamente non hanno creato conseguenza. Solo un grosso spavento per l’uomo che era in attesa del suo turno.

Crolla soffitto in ospedale

A tal proposito, il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, si è così espresso: “Non è il primo caso di crollo del soffitto che avviene in un ospedale. Abbiamo inviato una nota alla direzione ospedaliera e all’Asl per chiedere che si avvii un’indagine interna per capire le cause che hanno provocato il crollo e che si effettui un monitoraggio completo della situazione dell’intera struttura.

Gli ospedali sono fatti per curare i pazienti e non per provocare loro altri danni. Con una pandemia ancora in corso occorre che le strutture ospedaliere operino al meglio delle condizioni”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it