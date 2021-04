Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.282 positivi su 11.364 tamponi molecolari esaminati, 572 in meno di ieri con 6.044 tamponi processati in meno.

In percentuale, significa che è positivo l’11,28% dei test, quasi un punto percentuale in più di ieri quando l’indice di contagio era al 10,65%. Di tutti questi nuovi contagiati, 796 sono asintomatici e 486 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

I dati di oggi

Positivi del giorno: 1.282 (*)

di cui

Asintomatici: 796 (*)

Sintomatici: 486 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 11.364

Tamponi antigenici del giorno: 1.927

Deceduti: 58 (**)​

Totale deceduti: 6.268

Guariti: 1.836

Totale guariti: 286.423

** 38 deceduti nelle ultime 48 ore, 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 141 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.527 *** Posti letto Covid e Offerta privata.

continua a leggere su Teleclubitalia.it