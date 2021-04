Sta per arrivare un primo assaggio d’estate in Campania. Oggi, 22 aprile, e domani, 23, sono gli ultimi giorni di pioggia. Poi la perturbazione atlantica che ha investito gran parte della Penisola lascerà le nostre latitudini per lasciare spazio alla primavera.

Campania, primi assaggi d’estate in arrivo

Oggi sono previste ulteriori precipitazioni, che si attenueranno nel pomeriggio per riprendere vigore nella giornata di domani. Le temperature oscileranno tra i 10 e i 15 gradi su gran parte della Regione. Secondo le previsioni degli esperti, il sole tornerà a splendere sabato, 24 aprile. Si registrerà anche un graduale aumento delle massime che porterà il termometro a raggiungere i 21/22 gradi.

Tempo in miglioramento anche domenica, 25 aprile, con un’altra giornata decisamente primaverile. Le temperature in rialzo e il clima mite favoriranno passeggiate all’aperto e anche escursioni in spiaggia per gli amanti della tintarella. Per i primi di maggio, dopo una leggera flessione dei valori stagionali a metà settimana, è prevista invece la definitiva esplosione delle temperature con l’arrivo dell’anticiclone africano. Si toccheranno anche i 25 gradi. Non ci resta che pazientare qualche altro giorno.

