Incidente senza prededenti a Caccamo, in provincia di Palermo. Un camion con rimorchio è finito in bilico su un terrazzamento sotto al quale si trovano diversi garage. Il video ha fatto il giro del web.

Caccamo (Palermo), camion in bilico sui tetti: incidente senza precedenti

Ancora da chiarire le cause. C’è chi parla di una retromarcia finita male o di un problema tecnico. La foto dell’autocarro sospeso a metà è stata condivisa sui social dai vigili del fuoco. “Evacuata l’area di lavoro, in corso il recupero del mezzo pesante con due autogru”, hanno spiegato. È stato necessario l’intervento di ben due gru per rimuovere il tir e mettere in sicurezza l’area.

Non si registrano feriti ma per sicurezza sei famiglie sono state costrette ad abbandonare in fretta e furia le proprie abitazioni. I residenti hanno ammesso di aver sentito un forte boato, simile a un tuono, intorno alle 8.30 del mattino e che subito sono corsi fuori per accertarsi di quanto accaduto. “Una mattinata che non dimenticheremo mai”, hanno assicurato dal centro urbano in provincia di Palermo.

