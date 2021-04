Erano le 17 di ieri e stava tornando a casa Gianluca, 27enne di Casoria, quando – a pochi metri da casa sua – in corso Europa – un killer ha esploso ben 5 colpi di pistola in sua direzione. Due l’hanno colpito (uno al collo e uno al torace) e mentre stramazzava in una pozza di sangue l’autore dell’agguato – che probabilmente conosceva bene la zona avendo scelto proprio la parte di strada più isolata – si è dato alla fuga.

Richiamati dal rumore degli spari subito sono accorsi i familiari di Gianluca che hanno chiamato l’ambulanza. La vittima si trova ora all’ospedale Cardarelli di Napoli in prognosi riservata e ancora in pericolo di vita. Tante le persone che stanno pregando per lui, tra cui Mauro che per ragioni di privacy preferisce non mostrarsi.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal maggiore Dario Miggiano. Non ci sono testimoni, ma sono state acquisite le le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Sequestrati anche i i bossoli calibro 7,65, esplosi probabilmente con una rivoltella semiautomatica.

continua a leggere su Teleclubitalia.it