Roghi in aumento rispetto agli ultimi 4 mesi a Giugliano. E’ questo quello che emerge dall’ultimo report dell’incaricato per il contrasto ai roghi in Campania.

Roghi a Giugliano

Il commissario tramite una nota fa sapere che “il mese di marzo appena trascorso ha registrato un numero di eventi incendiari pari a quello del marzo 2020 (mese di lockdown totale); tuttavia, il dato appare in aumento rispetto a quello del precedente quadrimestre (da novembre 2020 a febbraio 2021) ha registrato un incremento degli eventi incendiari, con particolare riferimento a quelli consumati in località “Ponte Riccio” nel comune di Giugliano in Campania: già negli scorsi mesi di gennaio e febbraio su un totale nelle due province di Napoli e Caserta di 150 roghi di rifiuti (78 in gennaio e 72 in febbraio); 11 (pari all’8% del totale) accanto all’insediamento abitativo irregolare di Ponte Riccio.

Nel mese di marzo i roghi nelle due province sono stati 117, dei quali 11 (pari al 9% del totale) si sono verificati nella stessa località. Si deve aggiungere che si tratta di incendi di rilevante estensione.

In ogni caso, come si evince dalla tabella sottoriportata, gli interventi di controllo e repressione sono in costante incremento, e a fianco delle tradizionali verifiche sulle aziende (industriali, commerciali o agricole), sono focalizzati sul controllo e la prevenzione degli sversamenti di rifiuti nelle aree attigue agli insediamenti abitativi irregolari, anche mediante l’identificazione delle persone, sia a terra sia dall’aria (droni), e il sequestro dei mezzi che vi portano rifiuti.

Leggi anche: Tumori e rifiuti in Terra dei fuochi, il procuratore Greco: “Fate presto, non ci sono più alibi”

Risorse impiegate, attività svolte e risultati conseguiti Marzo 2019 Marzo 2020 Marzo 2021 Roghi di rifiuti in provincia di Napoli 142 84 101 Roghi di rifiuti in provincia di Caserta 45 26 16 Attività produttive controllate 14 8 38 Attività produttive sequestrate 5 4 21 Prelievo di pneumatici abbandonati (in tonnellate) 34,26 16,82 32,23 Veicoli sequestrati: 12 0 10 Persone denunciate 15 7 28

continua a leggere su Teleclubitalia.it