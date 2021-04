La Union Security Spa rappresenta l’eccellenza sul territorio italiano in tema di sicurezza. Grazie ad una squadra di esperti e professionisti del settore, oltre che alla disponibilità di mezzi e tecnologie avanzate, è in grado di fornire servizi in ambito privato, pubblico, residenziale e luxury mantenendo alto il livello di prestazioni. La B.A.L.E. Academy è la prima Accademia italiana sul modello americano in tema di sicurezza, una sicurezza intesa a 360°.

Dall’insegnamento della criminologia alle tecniche di interrogatorio passando per la psicologia militare. Senza dimenticare tecniche psicologiche di comunicazione, vittimologia e antiterrorismo. Valerio Iovinella, presidente della Union Security Spa, e Valeria Rossi, titolare della B.A.L.E. Academy, si sono stretti la mano ufficializzando la loro collaborazione. Un accordo prestigioso che consentirà di allargare il raggio di azione delle due aziende che rappresentano il ‘non plus ultra’ nel settore sicurezza. Per entrambi il successo è arrivato con lo studio, la pratica, la capacità di organizzare, di guardare oltre, di non fermarsi dove tanti altri hanno giocoforza dovuto alzare bandiera bianca. Il destino è nei loro nomi, dovevano incontrarsi.

Lo hanno fatto ad un tavolo dove l’unità di intenti è stata subito chiara. Guardano entrambi molto in là. Gli obiettivi sono prestigiosi. In quella stretta di mano c’è competenza, professionalità, c’è il ‘semplice’ mestiere che lascia spazio alla passione. C’è una visione di sicurezza che diventa uno stile di vita. Dove la parola “impossibile” sembra davvero non esistere.

