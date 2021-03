Bugo torna al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “E invece sì”. E’ ormai è trascorso un anno dalla sua esibizione insieme a Morgan con “Sincero” e dal conseguente abbandono del palco che fece molto discutere.

“E invece sì” di Bugo: testo

Di seguito il testo della canzone “E invece sì” di Bugo, in gara al Festival di Sanremo 2021:

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Na na na na na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì

Significato canzone di Bugo

Il senso di rivalsa è il tema centrale della sua canzone. Bugo racconta qualcosa di impossibile che solo con la forza di volontà può essere raggiunto. “Scriverò il nostro nome sui portoni, anche se mi dici Cristian cresci stai su dritto. Grazie, ma io voglio immaginarmi che non ho sbagliato”, dice l’arista nella canzone. Il cantante fa riferimento ai suoi artisti preferiti, che vengono citati nel brano: Celentano e Ringo Starr, ex batterista dei Beatles. Bugo racconta la sua realtà alternativa, nella quale è amico di Ringo Starr e che nel ‘supermercato del suo paradiso’ troverà la birra scontata e il poster di Celentano. Una realtà alternativa nella quale Bugo non perde però la sua identità e resta sempre se stesso, libero e senza rimpianti.

continua a leggere su Teleclubitalia.it